Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.

Також повідомляється, що протягом доби українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

"Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, 1 позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей", - йдеться у повідомленні.

Станом на 25 вересня було відомо, що у період із 24 лютого по 25 вересня ворог втратив 56 700 солдатів, 2 275 танків та майже 1 000 БпЛА.

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