Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби армія РФ завдала 8 ракетних та 74 авіаційних удари по позиціях українських військ

Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Відомо також, що противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 34 бойових зіткнення.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч, Бояро-Лежачі, Соснівка Чернігівської області; Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Нескучне, Волфине, Павлівське, Юнаківка, Миропілля, Мезенівка, Славгород та Велика Писарівка Сумської області, а також понад 20 населених пунктів на Харківщині. Серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Дмитрівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки на Харківщині.

Куп’янський напрямок: противник завдав авіаційних ударів по Котлярівці Харківської області та Стельмахівці на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

Лиманський напрямок: противник завдав авіаударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаударів поблизу населених пунктів Курдюмівка, Біла Гора і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок: противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік Сєверного, а також завдав авіаційних ударів в районі Василівки, Первомайського та Невельського Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське і Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ЗСУ відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районі Великої Новосілки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Новосілки, Новополя Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового на Запоріжжі. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них - Времівка, Вільне Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малі Щербаки, Кам'янське та Жереб’янки Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Тягинка Херсонської області та місто Херсон.

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські військові дозволяють евакуюватися людям лише із російським паспортом

У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях.

"Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами. Також, окупанти силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться у дописі.