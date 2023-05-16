Авіаційна коаліція буде сформована ще цього року, - Кулеба

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише РБК-Україна.

Багато країн готові сформувати авіаційну коаліцію для передачі літаків Україні. Це дозволить українським військовим отримати нове озброєння.

За його словами, це результати міжнародних контактів всіх, хто працює на дипломатичному фронті.

"Авіаційна коаліція сформується точно цього року. Я не маю сумніву. А коли фактично вже західні літаки з нашими пілотами будуть контролювати наше небо, це запитання ще потребує додаткової відповіді. Але коли сформується коаліція, все буде відбуватися дуже швидко" - сказав Кулеба.

Він також зауважив, що питання з літаками вирішиться раніше, ніж очікує українське суспільство.