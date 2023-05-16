Авіаційна коаліція буде сформована ще цього року, - Кулеба
Авіаційна коаліція сформується точно цього року, а коли це станеться – далі все буде відбуватися дуже швидко
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише РБК-Україна.
Багато країн готові сформувати авіаційну коаліцію для передачі літаків Україні. Це дозволить українським військовим отримати нове озброєння.
За його словами, це результати міжнародних контактів всіх, хто працює на дипломатичному фронті.
"Авіаційна коаліція сформується точно цього року. Я не маю сумніву. А коли фактично вже західні літаки з нашими пілотами будуть контролювати наше небо, це запитання ще потребує додаткової відповіді. Але коли сформується коаліція, все буде відбуватися дуже швидко" - сказав Кулеба.
Він також зауважив, що питання з літаками вирішиться раніше, ніж очікує українське суспільство.
- Нагадаємо, Зеленський на саміті Ради Європи заявив, що Україні потрібні винищувачі для створення досконалої системи ППО.
- 4 країни, Велика Британія, Бельгія, Франція й Нідерланди домовились про створення міжнародної коаліції винищувачів для України, яка передбачає навчання українських пілотів, закупівлю винищувачів та боєприпасів.
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