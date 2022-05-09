Авіаційну частину параду в Москві могли скасувати через несправність літака "судного дня", - InformNapalm

Про це повідомляє InformNapalm.

За даними інсайдерів видання у Москві, реальною причиною скасування повітряної частини параду до Дня перемоги, нібито, стала діагностована несправність літака "судного дня" - Іл-80.

"Сподіваємося отримати більше інформації з інших джерел", - додали у InformNapalm.

Очікувалося, що на параді 9 травня РФ вперше з 2010 року продемонструє літак Іл-80, який планують застосувати для транспортування верховного командування у випадку ядерної війни.

9 травня вранці речник Володимир Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що повітряна частина параду в Москві скасована через погоду.

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