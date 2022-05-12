Російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, пошкоджено приватний будинок
Війська РФ здійснили обстріл крилатою ракетою міста Запоріжжя. Було пошкоджено приватний будинок
Про це інформує Запорізька ОВА.
Як повідомляється, сьогодні 12 травня близько 10:00 російські окупанти здійснили удар крилатою ракетою по Запоріжжю.
У результаті обстрілу було пошкоджено приватну будівлю. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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