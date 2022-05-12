Російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, пошкоджено приватний будинок

Про це інформує Запорізька ОВА.

Як повідомляється, сьогодні 12 травня близько 10:00 російські окупанти здійснили удар крилатою ракетою по Запоріжжю.

У результаті обстрілу було пошкоджено приватну будівлю. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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