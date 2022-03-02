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Авіаудар по Житомиру: двоє загиблих та 16 поранених
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.
Внаслідок повітряного удару по Житомиру загинули двоє людей, ще 16 отримали травми. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 07:00 2 березня: підтверджена загибель 2 осіб, 16 - отримали травми. Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків", - розповіли рятувальники.
Наразі ще тривають аварійно-рятувальні роботи тривають.
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"Станом на 07:00 2 березня: підтверджена загибель 2 осіб, 16 - отримали травми. Врятовано 12 осіб, з них 6 дітей, яких рятувальники дістали з підвалів напівзруйнованих приватних будинків", - розповіли рятувальники.
Наразі ще тривають аварійно-рятувальні роботи тривають.
- Нагадаємо, внаслідок авіаудару росіян по Житомиру постраждав пологовий будинок, де були породіллі з дітьми.
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