Авіаудари РФ: у Малині на Житомирщині минулої доби загинуло 5 людей, із них двоє - діти, у селі на Харківщині - дитина і дорослий

Про це повідомляє у Facebook пресслужба ДСНС.



"8 березня о 20:50 в м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей (2021 р. н.)", - йдеться у повідомленні щодо Житомирщини.



На Харківщині окупанти скинули на село Дінець Слобожанської громади щонайменше 3 некерованих авіабомби, оОдна з яких влучила у фундамент двоповерхового приватного будинку на вул. Діденко.



"Будинок зруйнувався миттєво. На щастя 3 людям вдалось самостійно вибратись з-під завалів. Ще 1 витягли рятувальники. На місці пригоди працювали добровольці місцевої пожежної команди із сусіднього селища Андріївка та бійці 34-го Державного пожежно-рятувального поста. Вони відшукали у завалах тіла 2-х загиблих людей, серед яких 7-річна дитина", - повідомляє ДСНС.



Крім того, в ніч на 9 березня ворожа авіація вдарила по житлових будинках на вул. Шевченка у м. Лебедин Сумської області.



"О 01:42 на місце події залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини для проведення аварійно-рятувальних робіт. Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевого населення з під завалів будинків вдалось врятувати 5 осіб з них 2 дитини. Також внаслідок авіаудару знищено 2 житлових будинки", - повідомила ДСНС.

