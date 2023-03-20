Австралія запровадила нові санкції проти Ірану через постачання дронів РФ

Про це повідомили в МЗС Австралії.

"Австралія також приєднується до партнерів у запровадженні додаткових цільових фінансових санкцій та заборони на поїздки щодо 13 іранських фізичних осіб та цільових фінансових санкцій щодо організації через виробництво і постачання безпілотників у Росію", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що РФ використовували дрони іранського виробництва для атак по українській інфраструктурі та по цивільних. Вони також зазначили, що цей список санкцій демонструє, що надання матеріальної підтримки Росії буде мати наслідки до причетних.

Крім того, МЗС Австралії вводить низку цілеспрямованих фінансових санкцій у "стилі Магнітського" і заборону на поїздки щодо 14 осіб. Також запроваджуються цільові фінансові санкції проти 14 іранських організацій, причетних до порушень прав людини в Ірані. Серед тих, на кого наклали обмеження, є

чотири представники поліції моралі, які відповідальні за арешт, затримання та жорстоке поводження з Махсою Аміні;

високопоставлені правоохоронні, політичні та військові діячі, зокрема представники Корпусу вартових Ісламської революції, які брали участь у жорстокому придушенні протестів у країні.

"Австралія підтримує народ Ірану та народ України", - наголосили в заяві.