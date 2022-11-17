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Австралійський мільярдер створив інвестиційний фонд та виділив $500 млн на відновлення України

17 листопада, 2022 четвер
13:29
Економіка

Австралійський мільярдер Ендрю Форрест створив інвестиційний фонд для відновлення України, до фонду планується залучити щонайменше $25 млрд. Наразі Форрест з дружиною вже виділили $500 млн

Про це повідомляє BBC.

Фонд отримав назву Ukraine Green Growth Initiative, кошти з нього планується вкласти у первинну інфраструктуру, таку як енергетика та телекомунікаційні мережі.

Президент України Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу, та заявив, що це можливість замінити зруйновану росіянами енергетичну та комунікаційну інфраструктуру на нову, екологічну та цифрову

"Президент Зеленський бачить у цьому можливість повністю замінити старі вугільні та атомні електростанції новою зеленою енергією. Ці кошти будуть доступні для використання в той момент, коли російські війська будуть виведені з території України", - прокоментував Форрест.

Також мільярдер зазначив, що обговорював план створення фонду із низкою світових лідерів, серед яких президент США Джо Байден, тогочасний прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Окрім того, у фонді заявили про співпрацю із Ларрі Фінком, головою інвестиційного гіганта BlackRock. Зазначено, що представники ініціативи сподіваються заручитися підтримкою державних фондів та інших професійних інвесторів.

Повідомляється, що Ендрю Форрест - австралійський мільярдер та засновник Fortescue Metals Group.

  • Німеччина вирішила виділити 1 млн євро невідкладної допомоги на відновлення пошкодженої російськими атаками енергетичної інфраструктури України.

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