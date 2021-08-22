Австрія забезпечить Україну півмільйоном вакцин
Уряд Австрії передав Україні 500 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca
Перша партія препарата обсягом 250 тис. доз прибуде до Києва в понеділок, 23 серпня 2021 року, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Nachrichten.
Препарат прилетить в Україну одночасно з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга, який візьме участь в роботі "Кримської платформи".
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Друга половина партії вакцини повинна бути доставлена в Україну протягом осені.
- Нагадаємо, ввечері 21 серпня Федеративна Республіка Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca загальною вартістю приблизно 6 млн євро.
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