Австрія забезпечить Україну півмільйоном вакцин

Перша партія препарата обсягом 250 тис. доз прибуде до Києва в понеділок, 23 серпня 2021 року, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Nachrichten.



Препарат прилетить в Україну одночасно з візитом міністра закордонних справ Олександра Шалленберга, який візьме участь в роботі "Кримської платформи".



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Друга половина партії вакцини повинна бути доставлена в Україну протягом осені.

Нагадаємо, ввечері 21 серпня Федеративна Республіка Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca загальною вартістю приблизно 6 млн євро.