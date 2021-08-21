Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca
Посол Федеративної Республіки Німеччина в Києві Анка Фельдгузен у суботу, 21 серпня 2021 року, передала міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку як термінову допомогу в боротьбі з пандемією 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca загальною вартістю приблизно 6 млн євро
Про це йдеться в пресрелізі посольства, інформує Еспресо.TV.
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Транспортні витрати було покрито завдяки Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM).
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Передача відбулася напередодні візиту федеральної канцлерки Ангели Меркель до Києва.
Наголошується, що Меркель раніше пообіцяла ці дози вакцини президенту України Володимиру Зеленському як термінову допомогу в боротьбі з коронавірусною пандемією.
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"З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною і надала їй апарати штучної вентиляції легенів, маски і медичне обладнання загальною вартістю 76 млн євро. Німеччина надає підтримку в боротьбі з пандемією загальним обсягом 2,2 млрд євро, більша частина цієї суми надається для глобальної ініціативи COVAX", - наголосили у посольстві.
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