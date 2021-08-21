Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Про це йдеться в пресрелізі посольства, інформує Еспресо.TV.

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Транспортні витрати було покрито завдяки Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM).



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Передача відбулася напередодні візиту федеральної канцлерки Ангели Меркель до Києва.







Наголошується, що Меркель раніше пообіцяла ці дози вакцини президенту України Володимиру Зеленському як термінову допомогу в боротьбі з коронавірусною пандемією.



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"З початку пандемії Німеччина солідарно стоїть пліч-о-пліч з Україною і надала їй апарати штучної вентиляції легенів, маски і медичне обладнання загальною вартістю 76 млн євро. Німеччина надає підтримку в боротьбі з пандемією загальним обсягом 2,2 млрд євро, більша частина цієї суми надається для глобальної ініціативи COVAX", - наголосили у посольстві.





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