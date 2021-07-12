Австрія закінчила вакцинацію майже половини населення від COVID-19
Перше щеплення від коронавірусу в Австрії отримали понад 5 млн жителів Австрії (населення 8,9 млн людей)
Про це свідчать дані МОЗ Австрії.
У країні перше щеплення зробило 63,5% населення, яке може бути вакциноване (старше 12 років).
Понад 3,7 млн австрійців завершили, що становить майже 47% населення, яке може вакцинуватися.
11 липня у країні щепили 50 тис. осіб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе