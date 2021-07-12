Австрія закінчила вакцинацію майже половини населення від COVID-19

Про це свідчать дані МОЗ Австрії.

У країні перше щеплення зробило 63,5% населення, яке може бути вакциноване (старше 12 років).

Понад 3,7 млн австрійців завершили, що становить майже 47% населення, яке може вакцинуватися.

11 липня у країні щепили 50 тис. осіб.