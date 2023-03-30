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Австрійські депутати проросійської, ультраправої партії вийшли із зали під час відеозвернення Зеленського

30 березня, 2023 четвер
14:05
Світ

30 березня законодавці з проросійської, ультраправої партії "Свобода" вийшли з нижньої палати парламенту Австрії під час виступу українського президента Володимира Зеленського

Про це інформує The Guardian.

"Зеленський звернувся до палати по відеозв'язку, подякувавши Австрії за гуманітарну допомогу та допомогу в таких проєктах, як розмінування", - пише відомство.

Австрія підкреслила, що позиція нейтралітету не дозволяє їй втручання в конфлікти, тож не може надсилати військове озброєння в боротьбі з РФ.

Партія Свободи (FPO) за кілька днів до звернення президента України Володимира Зеленського попередила, що проведе певний протест. Її законодавці були присутні на початку виступу, а потім пішли.

Депутати, які вийшли з палати, залишили на столах таблички "простір нейтралітету" і "простір миру".  

"Сумно, що FPO є єдиною партією в парламенті, яка серйозно ставиться до нашого постійного нейтралітету, тим самим також відстоюючи мир", - заявив лідер FPO Герберт Кікль у вівторок. 

З пʼяти партій у парламенті вона має третю за чисельністю кількість депутатів. 

Перед виступом Зеленського президент Національної ради Австрії Вольфганг Соботка, наголосив, що країна є нейтральною у військовому плані, але не в політичному, підтримує суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. 

"Політична, фінансова та гуманітарна підтримка України має велике значення для австрійців. Офіційна Австрія є нейтральною у військовому плані, але не в політичному. Вона зайняла чітку позицію стосовно цього конфлікту на користь суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, а також щоб українці й надалі могли самостійно вирішувати своє політичне майбутнє", - каже спікер.

Австрія висловила солідарність і підтримку Україні, яка вже понад рік є об'єктом жорстокої російської агресії.

"Своєю агресивною війною проти України РФ здійснює кричуще порушення міжнародного права і ставить під сумнів усю глобальну архітектуру безпеки. У цій війні Україна захищає не лише свою країну та своє існування, а й обстоює європейські цінності. Саме тому ми підтримуємо її на шляху до Європи", - додав президент Національної ради та наголосив на необхідності притягнення до відповідальності усіх винних у злочинах.
  • "Не може бути рішення про Україну без України", - заявив 6 березня глава МЗС Австрії про умови миру з РФ.  
  • Австрія стала 33-ою державою, яка долучилася до створення спецтрибуналу для РФ за війну проти України.
  • Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Росія завжди залишатиметься для Європи важливою і розірвати з нею всі стосунки не вийде.  

Росія
Президент України
Австрія
війна з Росією
Володимир Зеленський
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