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Австрійський парламент підтримав формулу миру Зеленського

31 січня, 2023 вiвторок
20:29
Світ Австрія

Парламент Австрії закликав федеральний уряд підтримати виведення військ РФ з України та встановлення миру з урахуванням розробленої формули Зеленського

Про це інформує Укрінформ.

"Національна рада постановляє…закликати федеральний уряд, зокрема, федерального міністра з європейських справ, й надалі рішуче виступати за негайне припинення російських атак та невідкладне і повне виведення російських військ з території України, а також повне відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, як і за повагу РФ основоположних норм міжнародного права та Статуту ООН", - йдеться у постанові підтримки України проти російської агресії ухваленою на засіданні сьогодні.

Парламент закликав уряд та главу МЗС підтримувати двосторонні та всі ініціативи, зокрема в рамках Організації Об'єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі, що можуть вести до деескалації війни та початку мирних переговорів між Росією та Україною з урахуванням розробленої формули Зеленського з 10 пунктів.

Крім того, австрійський уряд заявив про необхідність продовжити гуманітарну допомогу Україні.

У пропозиції щодо постанови нагадується, що Національна рада 24 лютого 2022 року засудила війну РФ проти України, як порушення міжнародного права та територіальної цілісності країни.

Також вказано, що Австрія підтримала дев'ять пакетів санкцій ЄС проти країни-спонсора тероризму й Білорусії. Згадали й понад 40 тис. воєнних злочинів і злочинів проти людяності вчинених рашистами.

"Продовження єдиної та послідовної позиції ЄС проти російської агресії та повна підтримка суверенітету і територіальної цілісності України є надзвичайно важливими в цьому контексті. Ця агресія РФ проти України наразі є найбільшою загрозою миру в усьому світі й, зокрема, європейській архітектурі безпеки, а також демократичним цінностям в Європі", - зазначається у пропозиції.

  • 20 листопада 2022 року Володимир Зеленській закликав країни обрати бодай один елемент з формули миру, який кожна з них може допомогти реалізувати Україні.  
  • Австрія виступає за припинення війни РФ проти України шляхом переговорів і вважає "цікавою" запропоновану Україною формулу миру.  

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російська армія
Австралія
війна з Росією
окупанти
переговори з РФ
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