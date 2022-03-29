Автора легендарної фрази про російський корабель нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною"
Військовослужбовця Романа Грибова, автора легендарної фрази про російський корабель, який нещодавно повернувся з російського полону додому, нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною"
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність", - пише Табурець.
Романові було вручено відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".
- Нагадаємо, що раніше Україна повернула захоплених росіянами у полон військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 33.12
- Актуальне
- Важливе