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Автора легендарної фрази про російський корабель нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною"

29 березня, 2022 вiвторок
17:12

Військовослужбовця Романа Грибова, автора легендарної фрази про російський корабель, який нещодавно повернувся з російського полону додому, нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною"

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Мав за честь вітати на Батьківщині нашого без перебільшення легендарного військового. Роман брав участь в обороні острова Зміїний. Черкащанин разом із побратимами продемонстрували всьому світові твердість і міцність українського духу, нашу незламність", - пише Табурець.

Романові було вручено відзнаку "За заслуги перед Черкащиною". 
 

 
  • Нагадаємо, що раніше Україна повернула захоплених росіянами у полон військових з острова Зміїний, обмінявши їх на російських моряків
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