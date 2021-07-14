Азербайджан і Вірменія заявляють про втрати через стрілянину на кордоні поза Карабахом
Вранці 14 липня на кордоні Вірменії з азербайджанським ексклавом Нахічевань сталася стрілянина: обидві сторони заявляють про втрати
Про це розповідає "Радіо Свобода".
Один азербайджанський військовий поранений, один вірменський – загинув внаслідок перестрілки вздовж кордону, повідомляють азербайджанська та вірменська сторони.
Міноборони Вірменії стверджує, що сутичка відбулася вранці 14 липня, стверджуючи, що азербайджанські війська «спровокували» вірмен, намагаючись просунутися вірменською територією в районі Єрасха на кордоні між Вірменією та азербайджанським ексклавом Республіка Нахічевань, що лежить між Вірменією та Іраном.
Своєю чергою, міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські збройні сили відкрили вогонь зі зброї різного калібру по азербайджанських позиціях в районі Садарак Нахічеваню.
"Азербайджанська сторона також зазнала втрат», – підкреслили з вірменського боку.
Оборонне відомство заявило, що ситуація в районі зараз "стабільна" і контролюється азербайджанськими військами.
Після капітуляції Вірменії у війні за Карабах це не перший інцидент на прикордонні.
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