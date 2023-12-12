Азербайджан відправив третю партію допомоги для енергетиків України

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Нинішня допомога з відновлення енергосистеми від Баку стала для України вже третьою партією.

У міністерстві зазначили, що загальна сума енергетичної допомоги від азербайджанських партнерів становитиме понад 7,6 мільйона доларів.

У рамках чергової партії допомоги очікуються:

силові, масляні трансформатори

електротрансформаторні, комплектні підстанції

високоякісні шафи

дроти

кабелі

Також інші комплектування для роботи компаній паливно-енергетичного комплексу.

Допомога Азербайджану енергетикам України

Очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив на конференції з відновлення України, яка проходила у Лондоні 21-22 червня, що його країна обіцяє допомогу у відбудові. 18 липня Азербайджан виділив $7,6 млн на підтримку енергетики України.

Першу частину вказаної гуманітарної допомоги було відправлено до України 30 жовтня. Домовленість про це була досягнута 10 жовтня за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та надзвичайного і повноважного посла Азербайджану в Україні Сеймура Мардалієва.

21 листопада в Україну відправлено другу частину допомоги, що складалася з електроустаткування.