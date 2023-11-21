Азербайджан відправив другу частину гумдопомоги для енергетиків України
З Азербайджану в Україну відправлено другу частину гуманітарної допомоги, що складається з електроустаткування
Про це повідомили у Міністерстві енергетики Азербайджану.
До складу гуманітарного вантажу входить понад 900 тисяч метрів електричних кабелів та проводів, а також 18 трансформаторів та комплектних трансформаторних підстанцій.
Автоколона з 23 вантажівок із гуманітарною допомогою, наданої Міністерством енергетики Азербайджану, покинула сьогодні територію Сумгайитського технологічного парку.
Найближчим часом Баку планує відправити у рамках гуманітарної допомоги в Україну чергові партії електроустаткування загальною вартістю 7,6 млн доларів США.
Зазначимо, що першу частину вказаної гуманітарної допомоги було відправлено до України 30 жовтня цього року. Домовленість про це була досягнута 10 жовтня за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та надзвичайного і повноважного посла Азербайджану Україні Сеймура Мардалієва.
- Очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив на конференції з відновлення України, яка проходила у Лондоні 21-22 червня, що його країна виступає за якнайшвидше припинення війни в рамках суверенітету та територіальної цілісності України, а також обіцяє допомогу у відбудові.
- 18 липня Азербайджан виділив $7,6 млн на підтримку енергетики України – кошти спрямують на закупівлю і передачу електрообладнання.
- У серпні президент України Володимир Зеленський анонсував, що наша країна отримає пакет гуманітарної допомоги від Азербайджану, у якому передбачено, зокрема, й обладнання для розмінування.
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