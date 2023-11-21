Азербайджан відправив другу частину гумдопомоги для енергетиків України

Про це повідомили у Міністерстві енергетики Азербайджану.

До складу гуманітарного вантажу входить понад 900 тисяч метрів електричних кабелів та проводів, а також 18 трансформаторів та комплектних трансформаторних підстанцій.

Автоколона з 23 вантажівок із гуманітарною допомогою, наданої Міністерством енергетики Азербайджану, покинула сьогодні територію Сумгайитського технологічного парку.

Найближчим часом Баку планує відправити у рамках гуманітарної допомоги в Україну чергові партії електроустаткування загальною вартістю 7,6 млн доларів США.

Зазначимо, що першу частину вказаної гуманітарної допомоги було відправлено до України 30 жовтня цього року. Домовленість про це була досягнута 10 жовтня за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та надзвичайного і повноважного посла Азербайджану Україні Сеймура Мардалієва.