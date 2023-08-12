Азербайджан передасть Україні обладнання для розмінування, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський анонсував, що наша країна отримає пакет гуманітарної допомоги від Азербайджана
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Є готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування. Це теж один із ключових напрямів нашої роботи з партнерами – розмінування", - сказав президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, зараз 174 тис. квадратних км території України потенційно небезпечні через міни та боєприпаси.
"Україна потребує й техніки від партнерів, і дуже важливо – створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, а за роки. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. І що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, яка нам допомагає!", - заявив Володимир Зеленський.
- Очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив на конференції з відновлення України, яка проходила у Лондоні 21-22 червня, що його країна виступає за якнайшвидше припинення війни в рамках суверенітету та територіальної цілісності України, а також обіцяє допомогу у відбудові.
- 18 липня Азербайджан виділив $7,6 млн на підтримку енергетики України – кошти спрямують на закупівлю і передачу електрообладнання.
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