Азербайджан передасть Україні обладнання для розмінування, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Є готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема й обладнання для розмінування. Це теж один із ключових напрямів нашої роботи з партнерами – розмінування", - сказав президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, зараз 174 тис. квадратних км території України потенційно небезпечні через міни та боєприпаси.

"Україна потребує й техніки від партнерів, і дуже важливо – створення виробничої бази в Україні, щоб ми могли очистити нашу землю від російських мін. І це завдання треба виконати не за десятиліття, а за роки. Щодня наші спеціалісти виявляють сотні вибухонебезпечних предметів. І що більше в нас буде машин для розмінування, що більше буде спеціальних дронів для розмінування, то активніше ми зможемо повертати безпеку. Дякую кожній країні, яка нам допомагає!", - заявив Володимир Зеленський.