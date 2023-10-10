Азербайджан надасть Україні новий пакет обладнання для відновлення електромереж
Азербайджан надасть Україні обладнання для відновлення розподільних мереж – це вже десятий вантаж гумдопомоги від Баку
Про це за підсумками зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та надзвичайного і повноважного посла Азербайджану Україні Сеймура Мардалієва повідомляє Міненерго.
"Ми дуже цінуємо нашу співпрацю з Азербайджаном в енергетичному секторі, і ми дуже сподіваємося, що це співробітництво буде посилюватися", - заявив Галущенко.
Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій і 45 силових трансформаторів.
До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільних мереж.
"Окрему увагу сторони приділили співробітництву в нафтогазовій галузі, зокрема питанням зберігання і транзиту ресурсів", - йдеться у повідомленні.
За словами Галущенка, інтенсифікація співпраці України і Азербайджану у цій сфері не тільки дозволить окремим державам позбутися залежності від російських енергоносіїв, але й посилить енергетичну безпеку всього регіону.
- Очільник МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов заявив на конференції з відновлення України, яка проходила у Лондоні 21-22 червня, що його країна виступає за якнайшвидше припинення війни в рамках суверенітету та територіальної цілісності України, а також обіцяє допомогу у відбудові.
- 18 липня Азербайджан виділив $7,6 млн на підтримку енергетики України – кошти спрямують на закупівлю і передачу електрообладнання.
- У серпні президент України Володимир Зеленський анонсував, що наша країна отримає пакет гуманітарної допомоги від Азербайджана, у якому передбачено, зокрема, й обладнання для розмінування.
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