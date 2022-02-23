Азербайджан вимагає від МЗС РФ виправити спотворену інформацію про Туркменчайський договір 1828 року
МЗС Азербайджану висловило подив і жаль щодо спотвореної публікації про Туркменчайську угоду 1828 року на офіційній сторінці МЗС РФ
Про це повідомляє 1News з посиланням на коментар пресслужби МЗС Азербайджанської Республіки.
"Викликає здивування та жаль факт публікації на офіційній сторінці соціальної мережі МЗС Російської Федерації спотвореної інформації про Туркменчайський договір 1828 року саме в день підписання Декларації про союзницьку взаємодію між Азербайджанською Республікою та Російською Федерацією", - зазначає Баку.
У міністерстві підкреслили, що вислів "Східна Вірменія" не згадується у тексті вищезгаданої угоди і, зрозуміло, цей факт добре відомий Департаменту історичних документів МЗС Росії.
"Вважаємо за необхідне усунення допущеного спотворення та очікуємо на відповідне виправлення зазначеної недостовірної інформації на офіційній сторінці соціальної мережі МЗС Росії", - наголошує МЗС Азербайджану.
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