Азербайджан затримав пов'язаного з РФ мільярдера, який очолював уряд невизнаного Нагірного Карабаху

Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби Азербайджану.

Варданяна затримали в пункті виїзду через державний кордон Азербайджану до Вірменії. Вказано, що він "незаконно потрапив на територію країни та працював на посаді так званого "державного міністра Нагірно-Карабаської Республіки".

Співробітники Держприкордонслужби доставили його до Баку.

"Затриманого передано відповідним органам державної влади для прийняття відповідного рішення", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Рубен Варданян - мільярдер, колишній власник російської інвестиційної компанії "Тройка диалог". З 2011 року Варданян входив до рейтингу найбагатших людей Росії за версією Forbes, станом на 2021 рік його статки становили 1 мільярд доларів. У 2022 році Варданян відмовився від громадянства Росії і переїхав до невизнаного Нагірного Карабаху. Там він погодився обійняти посаду глави уряду, на якій пропрацював до 23 лютого 2023 року.