Азербайджан затримав пов'язаного з РФ мільярдера, який очолював уряд невизнаного Нагірного Карабаху
Азербайджанські прикордонники у середу, 27 вересня, затримали колишнього очільника уряду невизнаного Нагірного Карабаху - мільярдера Рубена Варданяна, який пов'язаний з РФ
Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби Азербайджану.
Варданяна затримали в пункті виїзду через державний кордон Азербайджану до Вірменії. Вказано, що він "незаконно потрапив на територію країни та працював на посаді так званого "державного міністра Нагірно-Карабаської Республіки".
Співробітники Держприкордонслужби доставили його до Баку.
"Затриманого передано відповідним органам державної влади для прийняття відповідного рішення", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Рубен Варданян - мільярдер, колишній власник російської інвестиційної компанії "Тройка диалог". З 2011 року Варданян входив до рейтингу найбагатших людей Росії за версією Forbes, станом на 2021 рік його статки становили 1 мільярд доларів. У 2022 році Варданян відмовився від громадянства Росії і переїхав до невизнаного Нагірного Карабаху. Там він погодився обійняти посаду глави уряду, на якій пропрацював до 23 лютого 2023 року.
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