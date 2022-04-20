Бійці "Азову" озвучили умови за яких покинуть Маріуполь

Умови щодо виходу сил ЗСУ з території заводу "Азовсталь" озвучив замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар.

Військові не згодні на здачу у полон. Але вони готові евакуюватися до третьої країни або за її сприяння, зберігаючи особисту стрілецьку зброю. Ще одна умова – їм дадуть забрати тіла загиблих.

За словами Паламара, українські переговорники Подоляк та Арахамія згодні приїхати до Маріуполя, якщо туди прибудуть їхні російські колеги Мединський та Слуцький – щоб вирішити питання виходу гарнізону та мирних мешканців.

Замкомполку пояснив також, чому цивільні в "Азовсталі" не виходять, коли РФ відкриває "зелені" коридори для них. За його словами, люди бояться обстрілу, який не припиняється під час заявленого режиму тиші.

Нагадаємо, українським захисникам Маріуполя російська сторона неодноразово пропонувала полишити зброю і вийти з території, яку вони утримують, проте щоразу вони відмовлялись це робити.

Росія влаштувала справжній терор над мирним населенням міста не погоджуючись на припинення вогню та евакуацію цивільних маріупольців.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb