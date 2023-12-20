Азовмаш зруйнований не через бойові дії, - Андрющенко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

Азовсталь зруйнований вщент, нічого там не зробиш. Його потрібно розміновувати ще не один рік. З Азовмашем така ж сама історія, там фактично нічого не можна зробити. І навіть не через бойові дії, а через те, що Азовмашем керували проросійські керівники, які за останні десять років розікрали його до такого стану, що там окрім стін нічого не залишилось. Тому немає що там відновлювати", - наголосив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, Азовмаш очолював вже покійний олігарх Савчук, який свого часу вкрав значну частину Азовмашу, розмістивши частину у Франції, а частину в Москві.

"Усі ці люди, які створювали "русскій мір" починаючи з 2014 року, - всі вихідці з Азовмашу. Вони ще до початку повномасштабного вторгнення його розікрали. Вони й досі винні людям заробітну плату", - зауважив Андрющенко.