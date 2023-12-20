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Ексклюзив

Азовмаш зруйнований не через бойові дії, - Андрющенко

20 грудня, 2023 середа
08:44
Війна з Росією Росіяни вирішили створити "машинобудівний концерн" на базі окупованого "Азовмашу"

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що останні десять років Азовмашем керували проросійські керівники, які розікрали його вщент

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

Азовсталь зруйнований вщент, нічого там не зробиш. Його потрібно розміновувати ще не один рік. З Азовмашем така ж сама історія, там фактично нічого не можна зробити. І навіть не через бойові дії, а через те, що Азовмашем керували проросійські керівники, які за останні десять років розікрали його до такого стану, що там окрім стін нічого не залишилось. Тому немає що там відновлювати", - наголосив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, Азовмаш очолював вже покійний олігарх Савчук, який свого часу вкрав значну частину Азовмашу, розмістивши частину у Франції, а частину в Москві.

"Усі ці люди, які створювали "русскій мір" починаючи з 2014 року, - всі вихідці з Азовмашу. Вони ще до початку повномасштабного вторгнення його розікрали. Вони й досі винні людям заробітну плату", - зауважив Андрющенко.

  • Російські окупанти планують створити так званий машинобудівний концерн на базі захопленого та знищеного Азовмашу в Маріуполі Донецької області.
  • Крім того, напередодні стало відомо, що Авдіївський коксохімічний завод через руйнування, які завдала РФ, неможливо буде відновити після закінчення війни.
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Економіка
Україна
Росія
Маріуполь
окуповані території
Петро Андрющенко
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