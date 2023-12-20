Азовмаш зруйнований не через бойові дії, - Андрющенко
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що останні десять років Азовмашем керували проросійські керівники, які розікрали його вщент
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
Азовсталь зруйнований вщент, нічого там не зробиш. Його потрібно розміновувати ще не один рік. З Азовмашем така ж сама історія, там фактично нічого не можна зробити. І навіть не через бойові дії, а через те, що Азовмашем керували проросійські керівники, які за останні десять років розікрали його до такого стану, що там окрім стін нічого не залишилось. Тому немає що там відновлювати", - наголосив Андрющенко.
За словами радника міського голови Маріуполя, Азовмаш очолював вже покійний олігарх Савчук, який свого часу вкрав значну частину Азовмашу, розмістивши частину у Франції, а частину в Москві.
"Усі ці люди, які створювали "русскій мір" починаючи з 2014 року, - всі вихідці з Азовмашу. Вони ще до початку повномасштабного вторгнення його розікрали. Вони й досі винні людям заробітну плату", - зауважив Андрющенко.
- Російські окупанти планують створити так званий машинобудівний концерн на базі захопленого та знищеного Азовмашу в Маріуполі Донецької області.
- Крім того, напередодні стало відомо, що Авдіївський коксохімічний завод через руйнування, які завдала РФ, неможливо буде відновити після закінчення війни.
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