"Азовці" у Маріуполі знищили ворожу техніку та взяли полонених

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.



"В результаті бою командир танкової роти полку Азов на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр. Загалом "азовцями" знищено 6 танків, а також - 2 БТРи, 1 Тигр та ворожу піхоту. В полон до азовців потрапило 12 ворогів"- йдеться у повідомленні.



Бої у Маріуполі тривають.



Нагадаємо, 13 березня на Чернігівщині ліквідовано танки РФ, які йшли на Київ.

За 17 днів війни РФ втратила понад 12 тисяч військових, 1226 бронемашин, 374 танки, 74 літаків, 86 гелікоптерів і 34 засоби ППО.