"Азовці" у Маріуполі знищили ворожу техніку та взяли полонених
13 березня, у Маріуполі військові полку "Азов" знищили 6 ворожих танків, 2 БТРи та 1 "Тигр", а також взяли в полон 12 окупантів
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
"В результаті бою командир танкової роти полку Азов на своєму танку знищив 3 ворожі Т-72 і 1 Тигр. Загалом "азовцями" знищено 6 танків, а також - 2 БТРи, 1 Тигр та ворожу піхоту. В полон до азовців потрапило 12 ворогів"- йдеться у повідомленні.
Бої у Маріуполі тривають.
- Нагадаємо, 13 березня на Чернігівщині ліквідовано танки РФ, які йшли на Київ.
- За 17 днів війни РФ втратила понад 12 тисяч військових, 1226 бронемашин, 374 танки, 74 літаків, 86 гелікоптерів і 34 засоби ППО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе