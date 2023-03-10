Бабахи для росіян, знову про дрони та що робить Міноборони. Дана Ярова в проєкті "Війна і волонтери"
Сьогодні о 17:00 в ефірі You Tube телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" Христина Парубій говоритиме з волонтеркою Даною Яровою. Жінка збирає кошти на дрони та на протитанкові снаряди для них
А ще про те, чим займається зараз Міністерство оборони України.
Дана Ярова мала кілька зустрічей із представниками відомства. Після скандалу із закупівлями, нині у процесі створення громадський антикорупційний дорадчий орган.
Коли запрацює відомство та чому на десятий рік війни Міністерство оборони досі повноцінно не забезпечує армію?
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