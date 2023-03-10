А ще про те, чим займається зараз Міністерство оборони України.

Дана Ярова мала кілька зустрічей із представниками відомства. Після скандалу із закупівлями, нині у процесі створення громадський антикорупційний дорадчий орган.

Коли запрацює відомство та чому на десятий рік війни Міністерство оборони досі повноцінно не забезпечує армію?