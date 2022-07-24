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Головна війна з Росією "Бачать" вертольоти й літаки за 8-18 км. ЗСУ отримали ЗРК Stormer HVM з Британії, - Defense Express

"Бачать" вертольоти й літаки за 8-18 км. ЗСУ отримали ЗРК Stormer HVM з Британії, - Defense Express

24 липня, 2022 неділя
20:40
війна з Росією

Такі зенітні комплекси "бачать" рашистські штурмовики на дистанції до 18 кілометрів

Про це повідомляє Defense Express.

За інформацією видання, Збройні Сили України уже використовують на фронті в якості армійської ППО зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM. Українська сторона загалом отримала від Великої Британії п’ять таких ЗРК.

"Головна та важлива особливість британського ЗРК малої дальності Stormer HVM - цей комплекс наводить свої ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, за допомогою лазерного променю. А так як своєї радіолокаційної станції на цьому ЗРК нема, то Stormer HVM по суті "невидимий" для рашистських літаків та вертольотів", - зазначається у матеріалі.

Проте лишається питання з датчиками лазерного опромінення, що можуть стояти на ворожих Ка-52. Але і цю проблему українські військові вміють вирішувати, судячи за успішними прикладами знищення російських вертольотів із ПТРК "Стугна".

Відомо, що Stormer HVM може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км, та на дальності також до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу "літак" може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу "вертоліт" - до 8 км.

  • Нагадаємо, HIMARS та інша надана Заходом новітня артилерія ЗСУ дозволять найближчим часом змінити характер бойових дій.
  • 21 липня аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що наступальний потенціал російських окупантів вичерпано, адже далекобійна зброя, особливо системи HIMARS, Збройних сил України нівелює тактику країни-агресорки Росії.

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зброя
ППО
ЗСУ
Велика Британiя
зброя для України
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