"Бачать" вертольоти й літаки за 8-18 км. ЗСУ отримали ЗРК Stormer HVM з Британії, - Defense Express

Про це повідомляє Defense Express.

За інформацією видання, Збройні Сили України уже використовують на фронті в якості армійської ППО зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM. Українська сторона загалом отримала від Великої Британії п’ять таких ЗРК.

"Головна та важлива особливість британського ЗРК малої дальності Stormer HVM - цей комплекс наводить свої ракети на ціль у напівавтоматичному режимі, за допомогою лазерного променю. А так як своєї радіолокаційної станції на цьому ЗРК нема, то Stormer HVM по суті "невидимий" для рашистських літаків та вертольотів", - зазначається у матеріалі.

Проте лишається питання з датчиками лазерного опромінення, що можуть стояти на ворожих Ка-52. Але і цю проблему українські військові вміють вирішувати, судячи за успішними прикладами знищення російських вертольотів із ПТРК "Стугна".

Відомо, що Stormer HVM може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км, та на дальності також до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної цілі типу "літак" може складати до 18 км, дальність виявлення повітряної цілі типу "вертоліт" - до 8 км.

Нагадаємо, HIMARS та інша надана Заходом новітня артилерія ЗСУ дозволять найближчим часом змінити характер бойових дій.

21 липня аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що наступальний потенціал російських окупантів вичерпано, адже далекобійна зброя, особливо системи HIMARS, Збройних сил України нівелює тактику країни-агресорки Росії.

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