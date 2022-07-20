HIMARS та інша артилерія ЗСУ дозволяють найближчим часом змінити характер бойових дій, - Сергій Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що найближчим часом реактивні артилерійські системи HIMARS та інша далекобійна зброя української армії дозволять змінити характер бойових дій
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Далекобійні системи HIMARS і засоби враження, які на сьогодні має українська армія з сегмента артилерії, дозволяють суттєво знизити потенціал противника та змінити характер бойових дій у найближчій перспективі", - зазначив Згурець.
Військовий експерт додав, що на фоні сучасних артилерійських систем, які мають наші Збройні сили, будь-яка російська арта виглядає мало ефективною.
"Влучними ударами з артилерії Збройні сили України засліплюють і зменшують ефективність комплексів С-300 та навіть С-400, які активно використовують росіяни", - зауважив Сергій Згурець.
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