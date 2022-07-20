Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Далекобійні системи HIMARS і засоби враження, які на сьогодні має українська армія з сегмента артилерії, дозволяють суттєво знизити потенціал противника та змінити характер бойових дій у найближчій перспективі", - зазначив Згурець.

Військовий експерт додав, що на фоні сучасних артилерійських систем, які мають наші Збройні сили, будь-яка російська арта виглядає мало ефективною.

"Влучними ударами з артилерії Збройні сили України засліплюють і зменшують ефективність комплексів С-300 та навіть С-400, які активно використовують росіяни", - зауважив Сергій Згурець.

20 липня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що під ранок пролунало 4 потужні вибухи на Антонівському мосту, а також місцеві повідомляють про дим над ракетною частиною росіян у Новій Каховці.

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