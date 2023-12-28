Бачимо оптимізм у військово-дипломатичній роботі, - генерал-лейтенант Романенко про допомогу США та ЄС

Про це розповів засновник благодійного фонду ""Закриємо небо України"", генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ми бачимо оптимізм у військово-дипломатичній роботі наших союзників. Йдеться про виконання нашого стратегічного завдання з оборонної операції на поточний час", - повідомив він.

Європейці з американцями розуміють важливість наслідків цієї війни як для системи безпеки України, так і для їхніх країн, зауважив Романенко.

"Якщо Україна не вистоїть, наслідки будуть катастрофічними, це всі розуміють. Наші союзники повільно просуваються вперед і враховують, що зараз треба критично оцінити ситуацію, переформатуватися і зосередитися на допозі якісного і швидкого рівня", - зазначив він.

За його словами, цього не вистачило в компанії поточного року з боку наших партнерів. Потрібно було швидко поставити хоча б те, що було заплановано. Однак, зараз цей процес відбувається.

"В перегонах у США Байдену потрібні досягнення, а отже - набагато кращі результати на фронті. До того ж, ЄС прокидається, лідерами є британці та німці, хоча Макрон теж по-своєму підтримує", - сказав генерал-лейтенант.

Ми маємо зупинити ворога в просуванні навіть на тактичному рівні, знищити якомога більше озброєння, техніки, живої сили. Українці повинні виграти час у всебічному широкому спектрі поставок сучасного озброєння і техніки, щоб провести на наступний рік деокупаційні контрнаступальні операції, резюмував він.