"Бачимо провал за провалом у Держоборонзамовленні": речник InformNapalm про забезпечення ТрО і можливий формат війни з РФ
Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарчук вважає, що Росія може масштабно атакувати Україну за допомогою танків та бронетехніки
Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"В даному випадку, мери великих міст мають задовольняти потреби своїх підрозділів тероборони (ТрО), ми зараз бачимо провал за провалом у виконанні Державного обороного замовлення. Боєць без сучасних засобів ведення бою не може дати необхідного результату. Якщо ми говоримо про можливе російське вторгнення і вторгнення в міста, це в першу чергу, улюблена тактика росіян - загнати купу бронетехніки", - сказав діяч.
За його словами, РФ зосередила 25 тис. танків та БТРів на наших кордонах.
"Ми маємо розраховувати на наш власнеий продукт, у нас є шалені по характеристикам та якості ПТРК "Стугна", які на випробуваннях показали ефективність. Те, що кажуть парламентарі, що ми закупили купу ракет - це чудово, проте головне в умовах ведення сучасного бою - це кількість пускових установок", - додав Макарук.
Він нагадав, що ексголовнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розформував танковий загін при обороні Києва з напряму Білорусі.
"У нас там не закрито. Якраз захист Києва розрахунками таких протитанкових ракетних комплексів - це буде найкраща оборона. У велике місто зайти при тому, що буде ПТРК, гранатомети та стрілецька зброя, - це самовбивство для будь-якої армії", - підсумував волонтер.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов назвав актуальну цифру російських військ на кордоні з Україною.
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