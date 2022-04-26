Багато біженців з Херсонщини займаються волонтерством і вірять, що їхні міста скоро будуть звільнені, - депутат Одеської облради

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Еспресо”



“Багато біженців з Херсонщини займаються волонтерством. Ми підтримуємо зв’язок з людьми, які знаходяться в Херсонській області. Спілкуємось з аграріями з Генічеського району та з багатьма громадськими організаціями. Всі розуміють, що відбувається і ці люди впевнені, що окупація Херсонщини не надовго. Вони не сприймають серйозно цю окупацію і не стоять в чергах за російськими рублями.”, - розповів Мамутов



Мамутов зауважив, що багато людей, які змогли виїхати з окупованої Херсонщини розповідають, що тікали саме за свободою.



“Багато людей, які змогли виїхати з Херсонщини кажуть, що тікали з зони, де в людей забирають свободу. Коли вони приїжджають сюди, то кажуть, що не можуть надихатись свободою. Зараз ми разом з цими людьми, які почали займатись волонтерством, відправляємо з Одеси ліки. Ми постійно підтримуємо з людьми зв’язок і знаємо, що їм потрібно в першу чергу.”, - додав Мамутов



25 квітня у Херсоні армія РФ захопила будівлю міської ради

За даними української розвідки, на Херсонщині російські окупанти призначили "референдум" на 27 квітня.

На тимчасово окупованій Росією території Херсонської області загарбники вимагають від жителів селища міського типу Велика Олександрівка залишити населений пункт до 28 квітня.



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