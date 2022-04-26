Багато біженців з Херсонщини займаються волонтерством і вірять, що їхні міста скоро будуть звільнені, - депутат Одеської облради
Депутат Одеської обласної ради та очільник ГО "Кримські татари Одещини" Февзі Мамутов розповів, що багато біженців з Херсонської області займаються волонтерством в Одесі
Про це він розповів в ефірі телеканалу “Еспресо”
“Багато біженців з Херсонщини займаються волонтерством. Ми підтримуємо зв’язок з людьми, які знаходяться в Херсонській області. Спілкуємось з аграріями з Генічеського району та з багатьма громадськими організаціями. Всі розуміють, що відбувається і ці люди впевнені, що окупація Херсонщини не надовго. Вони не сприймають серйозно цю окупацію і не стоять в чергах за російськими рублями.”, - розповів Мамутов
Мамутов зауважив, що багато людей, які змогли виїхати з окупованої Херсонщини розповідають, що тікали саме за свободою.
“Багато людей, які змогли виїхати з Херсонщини кажуть, що тікали з зони, де в людей забирають свободу. Коли вони приїжджають сюди, то кажуть, що не можуть надихатись свободою. Зараз ми разом з цими людьми, які почали займатись волонтерством, відправляємо з Одеси ліки. Ми постійно підтримуємо з людьми зв’язок і знаємо, що їм потрібно в першу чергу.”, - додав Мамутов
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