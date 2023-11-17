Багато чинників вже не працює: Згурець про нову реальність підходів щодо ведення бойових дій

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми перебуваємо на етапі, коли експерти й політики намагаються переосмислити хід війни РФ проти нас. Багато чинників, які раніше вважалися базовими з точки зору проведення наступальних дій, уже не працюють. Бачимо, що кількість накопичення сил на окремому напрямку, що було передумовою успішних просувань у попередніх бойових діях, зараз не є механізмом, що працює. Тому що скупчення військ викликає удар артилерії противника. Так працює ворог, так працюємо й ми", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, відбувається переосмислення підходів щодо ведення бойових дій.

"На тактичному, стратегічному, оперативному рівні відбувається переосмислення підходів щодо ведення бойових дій. Ми переходимо у тривалий формат війни, яка потребуватиме об'єднання економічних і оборонно-промислових потенціалів США, ЄС, України. Цей новий формат поки що складається", - додав Згурець.

16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без фінансування підтримки України та Ізраїлю.

Західні чиновники припускають, що російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила від 300 до 400 тисяч військових.













