Багато чинників вже не працює: Згурець про нову реальність підходів щодо ведення бойових дій
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що війна переходить у тривалий формат, який потребує об'єднання економічних і оборонно-промислових потенціалів США, ЄС і України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми перебуваємо на етапі, коли експерти й політики намагаються переосмислити хід війни РФ проти нас. Багато чинників, які раніше вважалися базовими з точки зору проведення наступальних дій, уже не працюють. Бачимо, що кількість накопичення сил на окремому напрямку, що було передумовою успішних просувань у попередніх бойових діях, зараз не є механізмом, що працює. Тому що скупчення військ викликає удар артилерії противника. Так працює ворог, так працюємо й ми", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, відбувається переосмислення підходів щодо ведення бойових дій.
"На тактичному, стратегічному, оперативному рівні відбувається переосмислення підходів щодо ведення бойових дій. Ми переходимо у тривалий формат війни, яка потребуватиме об'єднання економічних і оборонно-промислових потенціалів США, ЄС, України. Цей новий формат поки що складається", - додав Згурець.
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