Захід вважає, що втрати Росії на війні в Україні становлять 300-400 тис. загиблими та пораненими
Західні чиновники припускають, що російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила від 300 до 400 тисяч військових
Про це пише The Guardian.
Наразі під час найважчих боїв під Авдіївкою Росія втрачає від 500 до 1000 людей на день, вважають західні чиновники.
На їхню думку, контрнаступ України на Запорізькому напрямку, ймовірно, завершився, хоча "три бригади" переправилися через Дніпро під Херсоном.
"Жодна сторона не здатна здійснити рішучу операцію на суші", - сказав один зі співрозмовників. Зазначається, що в умовах затяжного конфлікту роль допомоги від Заходу для України є життєво важливою.
- Натомість Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти за час повномасштабного вторгнення втратили 316 760 осіб.
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