"Багато контузій й крововтрати": ротний медик батальйону "Айдар" Лісіцина про поранення військових біля Бахмута
Медикиня одного зі штурмових батальйонів "Айдару" Тетяна Лісіцина розповіла, що російські окупанти постійно обстрілюють евакуацію поранених українських військовослужбовців
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"
"Ми знаходимось на Бахмутському напрямку, в районі населеного пункту Часів Яр. Зараз окупанти постійно штурмують позиції наших військових. Йдуть тяжкі бої, які майже не припиняються. Маємо дуже багато роботи. Втім, працюємо й тримаємо оборону", - розповіла Лісіцина.
Медикиня також додала, що окупанти постійно обстрілюють евакуацію поранених військових
"В наших військових дуже багато контузій, важких поранень й крововтрати. Адже окупанти не дають нормально провести евакуацію поранених. Тобто, які тільки ми починаємо евакуацію, противник відразу починає обстріли артилерією. За останній тиждень було поранено три наших медики. Це відбувається постійно. Іноді евакуація поранених може тривати від 4 до 12 годин", - додала вона.
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