Ми відбиваємо позиції, а ворог їх штурмує: сержант про ситуацію на південь від Бахмута

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За останні дні загарбники значно посилили свої дії. Ситуація на південь від Бахмута виглядає наступним чином: ми атакуємо - нас атакують. За останній тиждень Сили оборони деокупували декілька позицій, а росіяни наступного дня намагаються ці позиції повертати. Ворог не шкодує ані сил, ані засобів, ані людей, щоб це робити. Коли противник розкривається, то ми його знищуємо", - наголосив Маляревич.

За словами військовослужбовця, ворог потужно тримається за Бахмут, підтягуючи резерви.

"Противник втрачає багато техніки та особового складу. Наше завдання полягає в тому, щоб потрохи звільняти території. Одна - дві позиції ворога, 10-50 метрів звільненої української землі - це вже великий результат. Треба закріплюватися й прикривати піхоту, щоб рухатися далі", - додав Маляревич.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що мета лідера терористичних військ РФ Володимира Путіна - показати результат на полі бою до оголошення виборів.

Українські аналітики зафіксували два випадки застосування росіянами хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках.





