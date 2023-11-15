Ми відбиваємо позиції, а ворог їх штурмує: сержант про ситуацію на південь від Бахмута
Сержант роти ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич зазначив, що на Бахмутському напрямку ворог значно посилив дії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За останні дні загарбники значно посилили свої дії. Ситуація на південь від Бахмута виглядає наступним чином: ми атакуємо - нас атакують. За останній тиждень Сили оборони деокупували декілька позицій, а росіяни наступного дня намагаються ці позиції повертати. Ворог не шкодує ані сил, ані засобів, ані людей, щоб це робити. Коли противник розкривається, то ми його знищуємо", - наголосив Маляревич.
За словами військовослужбовця, ворог потужно тримається за Бахмут, підтягуючи резерви.
"Противник втрачає багато техніки та особового складу. Наше завдання полягає в тому, щоб потрохи звільняти території. Одна - дві позиції ворога, 10-50 метрів звільненої української землі - це вже великий результат. Треба закріплюватися й прикривати піхоту, щоб рухатися далі", - додав Маляревич.
- Президент України Володимир Зеленський впевнений, що мета лідера терористичних військ РФ Володимира Путіна - показати результат на полі бою до оголошення виборів.
- Українські аналітики зафіксували два випадки застосування росіянами хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.27 Купівля 37.27Продаж 37.82
- EUR Купівля 39.91Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе