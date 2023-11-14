Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зеленський: Путін готовий вбити скільки завгодно своїх людей, щоб показати результат до оголошення виборів

Зеленський: Путін готовий вбити скільки завгодно своїх людей, щоб показати результат до оголошення виборів

14 листопада, 2023 вiвторок
22:57
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що мета лідера терористичних військ РФ Володимира Путіна - показати результат на полі бою до оголошення виборів

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.

"Ми маємо розуміти, що в Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета – і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат. Тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом", - сказав Володимир Зеленський.

За словами президента України, чим більше росіян буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для РФ буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни.

"Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої!", - йдеться у заяві Володимира Зеленського.

  • У вівторок, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав звіти розвідок і військових про ситуацію на фронті, графіки постачання зброї та техніки та ліквідацію ворожих обстрілів.
Відео
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
Вбиті росіяни
деокупація України
втрати окупантів
Читайте також:
Верховна Рада
14 листопада, 2023 вiвторок
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
Зустріч Блінкена з Єрмаком
14 листопада, 2023 вiвторок
Реформи, відбудова та відкриття одного з аеропортів: Єрмак у Вашингтоні зустрівся із Блінкеном
ЗСУ, українські військові
12 листопада, 2023 неділя
"Хто в окопі, хто в ресторані". У Києві, Полтаві та Запоріжжі родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 листопада
23:55
Олександр Усик
Усик пообіцяв провести бій у Києві. Пояснив, коли це стане можливим
23:26
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
"ОП готує інформаційну кампанію проти Залужного": добірка російських фейків про Україну за 14 листопада
23:19
Ексклюзив
Роман Костенко
Секретар комітету ВР з нацбезпеки Костенко: РФ може виробляти до 2 млн снарядів на рік, Україна та партнери мають нарощувати виробництво
22:45
митниця, митник
Зашкодить забезпеченню ЗСУ: волонтери звернулися до Зеленського щодо змін у ввезенні гуманітарки
22:32
Андрій Єрмак
Єрмак у США зустрівся з експертами і лідерами думок: про що говорили
22:27
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
Нардеп В'ятрович про скандал із Фаріон: Ціллю пані Ірини не є захист української мови
22:04
Ексклюзив
Павло Клімкін
Почнеться процес дрейфу російської влади: Клімкін про ймовірні події у РФ після виборів президента
21:58
Су-25
Сили оборони збили російський Су-25 під Авдіївкою
21:50
Чорне море, Крим
Понад 750 військових РФ, що воювали проти України, "отримали" земельні ділянки в окупованому Криму
21:27
В Україні створили унікальну мобільну систему РЕБ ЕТЕР
21:26
ДСНС
У Києві знайшли 20 кг ртуті біля залізничних колій
21:08
Червоний Хрест
Україна подала відкритий лист до Червоного Хреста через недотримання Росією вимог щодо лікування полонених
20:43
"Близькі друзі": в Instagram тепер можна створювати публікації, які побачить обмежене коло підписників
20:20
Аналітика
Сергій Згурець
Масова атака ударних дронів по ВПК Росії - це лише початок. Колонка Сергія Згурця
20:12
Огляд
ухилянти
Смерті, скандали та комедія: які схеми використовують ухилянти для втечі з України
20:00
OPINION
Ігор Гулик
Столітня війна
19:56
е-підпис
Крок до цифрового безвізу з ЄС: в Україні визнаватимуть електронні підписи країн Євросоюзу
19:55
Біньямін Нетаньягу
У Туреччині подали заяву до Міжнародного кримінального суду проти Нетаньягу
19:35
Ракетні війська уразили 17 артзасобів та 3 системи ППО росіян, - Генштаб
19:06
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
"Може стати гравцем світового рівня": Екстренер "Челсі" дав пораду Мудрику
19:05
війна з росією окуповані території діти
Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 629-го дня війни: українські війська витісняють російський флот із Криму та ще десятки танків Leopard від Німеччини
18:59
Угорщина та Росія підписали графік будівництва АЕС "Пакш II"
18:26
ППО,безпілотники аеропорти Росія
Московський аеропорт "Шереметьєво" повідомив про встановлення нового комплексу захисту від безпілотників
18:17
Валерій Залужний
Залужний обговорив з генералом Брауном плани на зиму, нагальні потреби й поточну ситуацію на фронті
18:12
Стіл із прапорцями Тайваню та України
Тайвань розвиватиме соціальні проєкти в Україні: підписано дві нові угоди
18:05
шахрай
В Україні активізувалися шахраї, які привласнюють гроші під виглядом виплат постраждалим від війни
18:02
OPINION
Анатолій Амелін
Україна в НАТО вже зараз: ризики і сценарії
17:59
Київстар
До Ради директорів "Київстару" увійшов колишній держсекретар США
17:57
Верховна Рада
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
17:47
Росія війна в Україні кримінал Володимир Путін
Свобода за участь у війні в Україні. РосЗМІ озвучили імена вбивць і садистів, яких помилував Путін
17:40
Поверхня Марсу
У Китаї створили робота, який може генерувати кисень на Марсі
17:39
Зустріч Блінкена з Єрмаком
Експерт Хара розповів про головні цілі візиту Єрмака до США
17:36
ЗСУ
Кремінь: з початку року не надійшло жодної скарги на порушення закону про мову в ЗСУ
17:31
Бахмут
Росіяни намагаються перехопити ініціативу на півночі та півдні від Бахмута, - Сирський
17:20
Лучано Спаллетті
Євро-2024: Тренер збірної Італії вніс зміни до складу команди перед матчем з Україною
17:16
Сергій Пашинський
Крапка у "справі Майдану" буде поставлена, коли ми побачимо на лаві підсудних Януковича, - свідок
17:16
зерно, зернова угода
Україна та Британія досягли домовленості, яка зробить зерновий коридор доступнішим для експортерів
16:55
Пресреліз
Логотипи телеканалу Еспресо за 10 років
Просто Е: телеканал Еспресо змінив логотип
16:50
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Інформаційний вкид: Гуменюк про "скиглення" ворога щодо перерізаної логістики на лівому березі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV