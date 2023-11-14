Зеленський: Путін готовий вбити скільки завгодно своїх людей, щоб показати результат до оголошення виборів
Президент України Володимир Зеленський впевнений, що мета лідера терористичних військ РФ Володимира Путіна - показати результат на полі бою до оголошення виборів
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.
"Ми маємо розуміти, що в Путіна зараз дуже цинічна й конкретна політична мета – і він готовий убити скільки завгодно своїх людей, бо хоче на першу половину грудня показати хоча б якийсь тактичний результат. Тоді, коли планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом", - сказав Володимир Зеленський.
За словами президента України, чим більше росіян буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для РФ буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни.
"Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на надзвичайну нашу вдячність. Справжні герої!", - йдеться у заяві Володимира Зеленського.
- У вівторок, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор, під час якого заслухав звіти розвідок і військових про ситуацію на фронті, графіки постачання зброї та техніки та ліквідацію ворожих обстрілів.
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