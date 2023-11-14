Фронт, російські обстріли та "зерновий коридор": Зеленський розповів про щоденний селектор

Про це він написав у телеграм.

Зазначається, що військові доповіли президенту про збільшення кількості ворожих штурмів на Авдіївському, Купʼянському, Донецькому напрямках фронту.

"Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", - зазначив Зеленський.

Крім того, під час селектора проаналізували реалізацію рішення минулої Ставки про підкріплення оборонних спроможностей в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО у місті Херсон, яке регулярно перебуває під вогнем російської армії.

Після доповіді Міністерства внутрішніх справ про ліквідацію наслідків нічних обстрілів військові проаналізували зміни ворожих тактик застосування БПЛА і зазначили, що внесли корективи в роботу нашої ППО.

Також президент України зауважив на роботі "зернового коридору". За його словами, зараз Україна долає позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігає позитивну динаміку.