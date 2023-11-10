Воєнний бюджет, захист Херсона та деокупація: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 листопада, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: на ньому обговорили захист Херсона шляхом посилення ППО
Про це Зеленський повідомив у telegram.
За його словами, на засіданні обговорили стратегічне бачення деокупації захоплених росіянами українських територій та кроки для її втілення. На Ставці уточнили плани та провели розрахунки, які необхідні для продовження активних дій.
"Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки", - розповів Зеленський.
Президент також заслухав звіти командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках. Йдеться про Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський напрямки та лівобережжя Херсонщини.
Зеленський також анонсував конкретні рішення щодо захисту Херсона. За словами президента, в місті підсилять протиповітряну оборону, засоби контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.
"Окрема доповідь щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази. Робота триває", - додав очільник України.
- 7 листопада Зеленський повідомив, що українську ППО підсилили додаткові системи NASAMS.
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