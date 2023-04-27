Бахмут, Авдіївку й Мар'їнку загарбники хотіли б захопити та показати перемогу до 9 травня, - полковник СБУ Костенко
Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що Пригожин, Шойгу та Герасимов змагаються між собою, щоб вислужитися перед Путіним
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог атакує Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Це три міста, які вони вибрали та хотіли б показати перемогу до 9 травня. Їм потрібно показати росіянам, що вони недарма поклали таку кількість своїх сил й засобів. Противник також хоче зайняти ці позиції, щоб далі розвивати наступ на кордони Донеччини й Луганщини. Путіну важливі ці міста, тому вони зараз кидають всі ресурси та резерви", - зауважив Костенко.
За словами полковника СБУ, Пригожин, Шойгу та Герасимов змагаються між собою, хто перший принесе Путіну перемогу до 9 травня, щоб вислужитися перед тираном.
"Росіяни хочуть до 9 травня взяти для себе хоч якусь перемогу, але до цієї перемоги вони йдуть досить довго. У них стояли різні терміни, і зараз ворог готує якийсь парад перемоги", - додав Костенко.
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