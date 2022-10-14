Бахмут - головний напрямок удару ворога, - речник Східного угрупування військ Череватий
Сергій Череватий, речник Східного угрупування військ, зазначив, що найбільш гарячою точкою є населений пункт на південь від Бахмута, Івангород
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Бахмут – це головний напрямок удару противника. Ворог вже декілька місяців б'є по самому місту всіма видами реактивної та ствольної артилерії, авіацією, також веде там штурмові дії. З цієї доби росіяни були навколо Бахмута і найбільш гаряча зараз точка - Івангород (населений пункт на південь від Бахмута – ред.), де вони намагаються штурмувати, навіть бахваляться, що його вже взяли, але це не відповідає дійсності", - прокоментував речник Східного угрупування військ.
Сергій Череватий додав, що українські війська ведуть запеклу оборону і відбивають атаки противника.
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