Про це він розповів в етері Еспресо.



"Бахмут – це головний напрямок удару противника. Ворог вже декілька місяців б'є по самому місту всіма видами реактивної та ствольної артилерії, авіацією, також веде там штурмові дії. З цієї доби росіяни були навколо Бахмута і найбільш гаряча зараз точка - Івангород (населений пункт на південь від Бахмута – ред.), де вони намагаються штурмувати, навіть бахваляться, що його вже взяли, але це не відповідає дійсності", - прокоментував речник Східного угрупування військ.



Сергій Череватий додав, що українські війська ведуть запеклу оборону і відбивають атаки противника.

За 12 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка

14 жовтня британська розвідка повідомляла, що російська армія продовжує наступ у Бахмутському районі Донецької області

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