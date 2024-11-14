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Нескорені українські міста: прем’єра анімаційних фільмів про Ізюм та Бахмут

Ярослава Наумова
14 листопада, 2024 четвер
19:18
Бахмут Анімація Міць

Проєкт "Книга-мандрівка. Україна" презентує два нові анімаційні епізоди, які розповідають про нескорені українські міста – Ізюм та Бахмут. Ці фільми продовжують місію проєкту з висвітлення історії, культурної спадщини та незламного духу українських міст та містечок, що протистоять руйнівним наслідкам війни

Зміст

Епізод про Ізюм, де головним оповідачем є Пані Родзинка, охоплює історію міста від давнини до сучасності, розповідаючи про такі визначні місця, як гора Крем’янець і культурні пам’ятки на кшталт зупинки "Штука". Голосом Пані Родзинки стала Алла Кошляк, військовослужбовиця та журналістка першого в Україні мандрівного радіо "Хартія". 

Анімація про українська міста Міць

"Ми часто чуємо назви міст у новинах через повномасштабне російське вторгнення. Але що ми насправді знаємо про ці місця? Якщо в нашому нинішньому важкому досвіді можна знайти щось світле, то нехай це буде пізнання і співпереживання. Через війну ми по-іншому відкриваємо нашу історію і більше дізнаємося одне про одного. Я сподіваюся, що колись перша асоціація з Ізюмом буде пов’язана саме з його пам’ятками і «родзинками», а не зі злочинами російських окупантів", – зазначила Алла Кошляк.

Також на YouTube-каналі проєкту "Книга-мандрівка. Україна" вийшов епізод про Бахмут – місто, відоме своєю стратегічною важливістю та історичною спадщиною. Мультфільм озвучив Олександр "Терен" Будько – доброволець ЗСУ, ветеран російсько-української війни, який втратив обидві ноги, громадський діяч, спортсмен, автор книги "Історія впертого чоловіка".

Анімація про українська міста Міць

"Бахмут для мене – це символ стійкості та боротьби, яка триває не лише на полі бою, але й у серцях тих, хто відновлюється після важких втрат, – підкреслив Сашко Терен. – Я вірю, що наші міста, як і ми самі, здатні піднятися з руїн та знову стати сильнішими. Це не просто історія про відвагу, це історія про нашу здатність не здаватися, незважаючи ні на що".

Авторка проєкту Ірина Тараненко наголосила на значущості цих епізодів: "Міста Ізюм і Бахмут – це не просто географічні точки на карті, а символи сили та стійкості українців. Анімаційні історії, які ми створюємо, – не просто розповіді про місця, а данина незламному духу цих громад".

Анімація про українська міста Міць

Проєкт створено агенцією Green Penguin за підтримки Українського культурного фонду. Проєкт "Книга-мандрівка. Україна", який уже представив анімаційні фільми про Харків, Суми, Миколаїв, Запоріжжя, Чернігів та Київ, продовжує розкривати унікальні історії та культурну спадщину нескорених українських міст. Анімаційні фільми надихають глядачів різного віку дізнаватися більше про історію та культурне багатство нашої країни. 

Нові епізоди доступні на YouTube-каналі проєкту "Книга-мандрівка. Україна". 

Теги:
Культура
окуповані території
Ізюм
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