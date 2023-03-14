Бахмут - це височина, де перемелюється колосальна кількість живої сили ворога, - військовий експерт Черник
Військовий експерт Петро Черник зазначив, що Бахмут - це стратегічна точка, звідти зручно тримати оборону
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація в Бахмуті насправді дуже важка, і це логічно. Путін віддав 9-й, чи 10-й наказ щодо виходу російської армії на адміністративні кордони Донеччини, а вони зробити цього не можуть. Їм треба ще окупувати щонайменше 10 тисяч квадратних кілометрів. Бахмут - це об'єктивно стратегічна точка. Для росіян це вже й політичний, і психологічний момент", - підкреслив Черник.
За словами військового експерта, Бахмут - це височина, і звідти дуже зручно тримати оборону.
"Зараз у Бахмуті перемелюється колосальна кількість живої сили та техніки ворога. Разом з тим, якщо буде прийняте рішення на тактичний відхід ЗСУ з тієї точки, катастрофи не буде. Нам важливо виграти війну, битви можуть бути програні. Ми не маємо право на поразку у війні", - наголосив Черник.
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