Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація в Бахмуті насправді дуже важка, і це логічно. Путін віддав 9-й, чи 10-й наказ щодо виходу російської армії на адміністративні кордони Донеччини, а вони зробити цього не можуть. Їм треба ще окупувати щонайменше 10 тисяч квадратних кілометрів. Бахмут - це об'єктивно стратегічна точка. Для росіян це вже й політичний, і психологічний момент", - підкреслив Черник.

За словами військового експерта, Бахмут - це височина, і звідти дуже зручно тримати оборону.

"Зараз у Бахмуті перемелюється колосальна кількість живої сили та техніки ворога. Разом з тим, якщо буде прийняте рішення на тактичний відхід ЗСУ з тієї точки, катастрофи не буде. Нам важливо виграти війну, битви можуть бути програні. Ми не маємо право на поразку у війні", - наголосив Черник.

3 березня командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що у Бахмуті штурмові загони вагнерівців намагаються прорвати оборону і просунутися до центральних районів

Генштаб ЗСУ повідомив, що за 12 березня українські воїни відбили понад 100 атак противника.

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 14 березня, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача щодо ситуації на фронті, зокрема у Бахмуті



















