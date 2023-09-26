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Балтійський флот РФ деградував через війну в Україні, - ISW

26 вересня, 2023 вiвторок
06:24
Війна з Росією військовий корабель РФ

Стан Балтійського флоту Росії значно погіршився унаслідок війни в Україні і втратив здатність проводити широкомасштабні десантні наступальні операції

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на звіт польської розвідувальної організації Rochan Consulting.

Зазначається, що у флоту відсутня можливість проводити великі військові кампанії, оскільки його десантні кораблі класу "Ропуха" та 336-та морська піхотна бригада були залучені в бойових діях на території України. 

У звіті додають, що три десантні кораблі Балтійського флоту зайшли в Чорне море і зараз не можуть повернутися до своїх портів приписки в Балтійську. За даними експертів, 336-та морська піхотна бригада зазнала значних втрат у боях в Україні, що суттєво обмежує Балтійське море.

ISW також нагадав, що раніше спостерігав за прихильністю сил морської піхоти Балтійського, Тихоокеанського та Північного флотів до різних напрямків в Україні, і деградація цих елементів, ймовірно, ще більше перешкоджатиме військово-морським можливостям Росії в Балтії, Арктиці та Тихому океані.

Що відомо про удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі 

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ. Він додав, що біля театру Луначарського впав уламок ракети.

У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". До місця події прямує "велика кількість" швидких. 

Водночас так званий губернатор Севастополя повідомив, що цивільна інфраструктура поблизу штабу нібито не постраждала. Мовляв, не було зафіксовано "навіть вибитих вікон". Наразі на місці інциденту ліквідовують пожежу. 

У міноборони РФ заявили, що ППО нібито збила п'ять ракет і повідомили про одного загиблого військового.

Водночас пізніше пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. 

Згодом очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

У коментарі Буданов відмовився називати, якою ракетою було вражено ворожий об'єкт. Натомість Sky News з посиланням на джерела у Повітряних силах України написало, що під час атаки на штаб ЧФ РФ було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія.

Згодом з'ясувалося, що штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі був уражений унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ракета влучила туди під час наради керівництва і спричинила смерть і поранення десятків окупантів. 

Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зазначила, що ураження Силами оборони України штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі у п'ятницю, 22 вересня, - не єдина ціль ЗСУ. Таких "сюрпризів" для окупантів у майбутньому буде більше.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова, внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.

Згодом стало відомо, що після ураження штабу ЧФ РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких командувач флоту Віктор Соколов.

Росія
російська армія
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