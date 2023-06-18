Bank of China обмежив можливість російських клієнтів переводити юані

Про це пише російська служба "Радіо свобода" посилаючись на пропагандистські ЗМІ.

Низка російських банків повідомила своїх клієнтів про припинення Bank of China (Russia) прийому клієнтських платежів на переказ коштів у юанях.

Представник одного з російських банків своєю заявив, що обмеження торкнулось не тільки юанів - за його словами, переказувати кошти росіяни не можуть тепер і в доларах, євро та гонконгських доларах.

Представник вважає, що обмеження були введені через вторинні санкції проти РФ, і що рішення ухвалив не Китай, а США та Євросоюз.

Попри це російські експерти зазначають, що частка переказів у юанях в ЄС та США невелика і стосувалася здебільшого приватних інвесторів та представників бізнесу.