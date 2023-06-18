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Головна Економіка Bank of China обмежив можливість російських клієнтів переводити юані

Bank of China обмежив можливість російських клієнтів переводити юані

18 червня, 2023 неділя
17:44
Економіка санкції проти Росії

Китайський Bank of China з 13 червня обмежив для російських клієнтів можливість переказувати юані до ЄС, США, Великої Британії та Швейцарії. У Росії вважають, що причина пов'язана з санкціями проти РФ

Про це пише російська служба "Радіо свобода" посилаючись на пропагандистські ЗМІ.

Низка російських банків повідомила своїх клієнтів про припинення Bank of China (Russia) прийому клієнтських платежів на переказ коштів у юанях.

Представник одного з російських банків своєю заявив, що обмеження торкнулось не тільки юанів - за його словами, переказувати кошти росіяни не можуть тепер і в доларах, євро та гонконгських доларах.

Представник вважає, що обмеження були введені через вторинні санкції проти РФ, і що рішення ухвалив не Китай, а США та Євросоюз.

Попри це російські експерти зазначають, що частка переказів у юанях в ЄС та США невелика і стосувалася здебільшого приватних інвесторів та представників бізнесу.

  • Європейський союз заблокував понад €200 млрд активів центрального банку Росії відтоді як Москва здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Світ
Росія
Китай
санкції проти Росії
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