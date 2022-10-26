English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Банки заручників — стандартна тактика терориста
OPINION

Банки заручників — стандартна тактика терориста

Агія Загребельська
26 жовтня, 2022 середа
14:04
Погляд Агія Загребельська

Байден зазнає тиску з боку громадськості, журналістів та опозиції, які вважають, що він використав не всі повноваження, щоб домовитися з терористами — м'ясниками

Путін з MbS домовилися про повернення іноземних заручників, але не громадян США.

Бо саме Байден кісткою в горлі заважає союзу Путін-Сі підкорити Україну.

Тому сьогодні Брітні Грайнер, відома спортсменка, після восьми місяців тримання під вартою, отримала за марихуану для власного споживання в мізерній кількості 9 років тримання під вартою.

Враховуючи те, що це було рішення апеляції, днями її можуть перевезти до колонії.

Байден зазнає тиску з боку громадськості, журналістів та опозиції, які вважають, що він використав не всі повноваження, щоб домовитися з терористами — м'ясниками.

Брітні Грайнер, відома спортсменка, після восьми місяців тримання під вартою у Росії, отримала за марихуану для власного споживання в мізерній кількості 9 років тримання під вартою

Білий дім запропонував Кремлю Віктора Бута, торгівця смертю, навколо якого Росія побудувала бурхливу кампанію "Своїх не бросаємо"

Бут, після багатьох років в американській в'язниці, зі втраченими контактами та уміннями, вже не має користі для США. Але має символічну користь для РФ.

Поки росіяни грали в "кішки — мишки", і не відмовляючись, і не погоджуючись, і не пропонуючи свого.

Банки заручників — стандартна тактика терориста. Ще одна форма шантажу диктатур. Тих, для кого людські життя — пішаки в грі. Для когось на бабки та вплив, а комусь — на життя і смерть.

Банки заручників — стандартна тактика терориста. Ще одна форма шантажу диктатур

І вкотре скажу. Це війна не тільки про територіальні кордони. Не стільки про суверенітет. І навіть не про знищення Росії. Це про те, в якій системі ми житимемо завтра: в демократії чи диктатурі. У світі Путіна-Сі чи там, де свобода та людське життя не забуті спогади з далекого минулого, а цінність сьогодення.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Росія
Китай
тероризм
США
Читайте також:
24 жовтня, 2022 понедiлок
Усик згоден змінити вагову категорію заради бою з найбагатшим боксером світу
ракета ATACMS
Автор Олексій Левков
25 жовтня, 2022 вiвторок
Довга рука для HIMARS і M270: ракета ATACMS, яка потрібна ЗСУ, та нові дальності з ER GMLRS і PrSM
24 жовтня, 2022 понедiлок
Буданов оцінив загрозу нападу з Білорусі на Волинь та повторного наступу на Київ
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 40.24
  • EUR
    Купівля 38.37
    Продаж 39.43
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
26 жовтня
15:34
Обмін полоненими
Україна повернула з російського полону ще десятьох військових
15:25
ЗСУ
ЗСУ протягом ночі виконали понад 150 вогневих завдань, - ОК "Південь"
15:20
Єнс Столтенберг
Жодна країна не повинна допомагати агресору: генсек НАТО засудив Іран за допомогу Росії
15:08
Джордж Мартін
"Хотів би мати дракона та полетіти на ньому до Кремля": Джордж Мартін прокоментував імовірність застосування Путіним ядерної бомби
15:06
росія ядерна зброя
Росія провела тренування з нанесення "масованого ядерного удару у відповідь"
15:05
Mercedes-Benz виходить з Росії та продає акції дочірніх компаній місцевому інвестору
15:04
російські кораблі
Росія тримає в Чорному, Азовському та Середземному морях до 20-ти кораблів та катерів
15:01
Ломаченко - Лопес
Ломаченко оцінив ймовірність реваншу з боксером, який завдав йому найболючішої поразки в кар'єрі
14:56
Ексклюзив
путін путлер
Путін зараз готовий зустрічатися з ким завгодно, аби продемонструвати, що з ним ще хтось зустрічається, - політолог Шлінчак
14:55
Андрій Наумов
Ексгенералу СБУ Наумову повідомили ще одну підозру
14:52
Олексій Данілов
"У нас є чудові екзорцисти. ЗСУ поспішають на допомогу": Данілов про заяви РФ щодо десатанізації України
14:44
сирена
Естонія встановить в країні сирени оповіщення про загрози
14:37
Кримський міст
Окупанти визнали, що рух вантажівок Кримським мостом буде заблоковано до грудня
14:35
Нідерланди_ прапор
Нідерланди розслідують повідомлення про неофіційні "поліцейські відділки" Китаю в країні
14:31
У Києві вулицю імені російського художника Саврасова перейменували на Костопалівську
14:30
Окупанти, заручники, окупація
На Запоріжжі окупанти утримують понад 200 мирних жителів, - ОВА
14:30
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 20-25 жовтня. Що відбувається на Херсонщині та Луганщині?
14:25
В Україні запустили додаток "єППО", в якому можна повідомляти про повітряні цілі
На Півдні України вперше збили російську ракету за допомогою застосунку "єППО"
14:20
У Мелітополі вибухнула автівка біля штабу ФСБ
У Мелітополі гауляйтери борються між собою за сфери впливу, - мер про вибухи напередодні
14:12
На фото: Жанна Бадоєва
Через мовчання про війну в Україні: депутатка держдуми вимагає звільнити Жанну Бадоєву з російського "Першого каналу"
14:03
Віталій Портников
Війну з Росією може зупинити не Путін, - Портников
14:03
Марк Фейгін
Ситуація в Китаї може перерости у громадянську війну, - Фейгін
14:03
окупанти
У Маріуполі висадився десант із мобілізованих окупантів, - радник мера
13:45
Василь Ломаченко
Ломаченко розповів, з ким хоче битися після перемоги над Ортісом
13:39
У Києві офіційно з'явилася вулиця Героїв полку "Азов"
13:39
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах воєнного стану
13:38
Ексклюзив
Мотор Січ
Без допомоги "Мотор Січі" РФ самостійно не змогла б налагодити виробництво двигунів для своїх вертольотів, - авіаційний експерт Долінце
13:34
Мобілізовані в РФ
У Херсоні прогримів вибух на полігоні, де проходили навчання мобілізованих, - соцмережі
13:33
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
На звільнених від окупантів територіях ексгумували близько тисячі тіл, - Мінреінтеграції
13:17
Молдова
Молдова ініціювала зустріч із представниками Придністров’я через енергокризу
13:15
навчальні стрільби
На Полтавщині 26 жовтня триватимуть військові навчання: лунатимуть вибухи та постріли
13:13
Олексій Резніков
Резніков заявив про перехід до третього етапу війни з Росією
13:12
іранські дрони-камікадзе "Шахід-136"
"Гинуть невинні цивільні особи": президент Ізраїлю у США показав докази застосування іранських дронів в Україні
13:08
На фото: Єва Скалецька
"Ви не знаєте, що таке війна": видавництво у Британії випустило щоденник 12-річної дівчинки з Харкова
13:02
Німеччина
У Гамбурзі чоловіка оштрафували на €4 тисячі за літеру "Z" на авто
12:46
окупанти орки танк рф
Іран і РФ вербують колишніх афганських командос на війну проти України, - Foreign Policy
12:34
switchblade 600
Цього місяця перша партія американських безпілотників Switchblade може надійти в Україну, –  Резніков
12:25
умови життя у Маріуполі
Сплять у палатках, готують на кострах, нові будинки тільки "своїм": як живуть люди в окупованому Маріуполі
12:10
КНДР провела випробування ракет
Японія, США та Південна Корея пообіцяли безпрецедентну відповідь у разі застосування КНДР ядерної зброї
12:10
Каньє Вест
З $2 млрд до $400 млн: статки Каньє Веста зменшились у 5 разів через антисемітські висловлювання
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV