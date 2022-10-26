Банки заручників — стандартна тактика терориста
Байден зазнає тиску з боку громадськості, журналістів та опозиції, які вважають, що він використав не всі повноваження, щоб домовитися з терористами — м'ясниками
Путін з MbS домовилися про повернення іноземних заручників, але не громадян США.
Бо саме Байден кісткою в горлі заважає союзу Путін-Сі підкорити Україну.
Тому сьогодні Брітні Грайнер, відома спортсменка, після восьми місяців тримання під вартою, отримала за марихуану для власного споживання в мізерній кількості 9 років тримання під вартою.
Враховуючи те, що це було рішення апеляції, днями її можуть перевезти до колонії.
Байден зазнає тиску з боку громадськості, журналістів та опозиції, які вважають, що він використав не всі повноваження, щоб домовитися з терористами — м'ясниками.
Брітні Грайнер, відома спортсменка, після восьми місяців тримання під вартою у Росії, отримала за марихуану для власного споживання в мізерній кількості 9 років тримання під вартою
Білий дім запропонував Кремлю Віктора Бута, торгівця смертю, навколо якого Росія побудувала бурхливу кампанію "Своїх не бросаємо"
Бут, після багатьох років в американській в'язниці, зі втраченими контактами та уміннями, вже не має користі для США. Але має символічну користь для РФ.
Поки росіяни грали в "кішки — мишки", і не відмовляючись, і не погоджуючись, і не пропонуючи свого.
Банки заручників — стандартна тактика терориста. Ще одна форма шантажу диктатур. Тих, для кого людські життя — пішаки в грі. Для когось на бабки та вплив, а комусь — на життя і смерть.
Банки заручників — стандартна тактика терориста. Ще одна форма шантажу диктатур
І вкотре скажу. Це війна не тільки про територіальні кордони. Не стільки про суверенітет. І навіть не про знищення Росії. Це про те, в якій системі ми житимемо завтра: в демократії чи диктатурі. У світі Путіна-Сі чи там, де свобода та людське життя не забуті спогади з далекого минулого, а цінність сьогодення.
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.4
Купівля 39.4Продаж 40.24
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.43
- Актуальне
- Важливе