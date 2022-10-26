Путін з MbS домовилися про повернення іноземних заручників, але не громадян США.

Бо саме Байден кісткою в горлі заважає союзу Путін-Сі підкорити Україну.

Тому сьогодні Брітні Грайнер, відома спортсменка, після восьми місяців тримання під вартою, отримала за марихуану для власного споживання в мізерній кількості 9 років тримання під вартою.

Враховуючи те, що це було рішення апеляції, днями її можуть перевезти до колонії.

Байден зазнає тиску з боку громадськості, журналістів та опозиції, які вважають, що він використав не всі повноваження, щоб домовитися з терористами — м'ясниками.

Брітні Грайнер, відома спортсменка, після восьми місяців тримання під вартою у Росії, отримала за марихуану для власного споживання в мізерній кількості 9 років тримання під вартою

Білий дім запропонував Кремлю Віктора Бута, торгівця смертю, навколо якого Росія побудувала бурхливу кампанію "Своїх не бросаємо"

Бут, після багатьох років в американській в'язниці, зі втраченими контактами та уміннями, вже не має користі для США. Але має символічну користь для РФ.

Поки росіяни грали в "кішки — мишки", і не відмовляючись, і не погоджуючись, і не пропонуючи свого.

Банки заручників — стандартна тактика терориста. Ще одна форма шантажу диктатур. Тих, для кого людські життя — пішаки в грі. Для когось на бабки та вплив, а комусь — на життя і смерть.

Банки заручників — стандартна тактика терориста. Ще одна форма шантажу диктатур

І вкотре скажу. Це війна не тільки про територіальні кордони. Не стільки про суверенітет. І навіть не про знищення Росії. Це про те, в якій системі ми житимемо завтра: в демократії чи диктатурі. У світі Путіна-Сі чи там, де свобода та людське життя не забуті спогади з далекого минулого, а цінність сьогодення.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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