Банківські відділення відкриватимуть для клієнтів, якщо не буде загрози, - Гетманцев
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев запевнив, що банківські відділення працюватимуть у тих населених пунктах і в той час, коли не буде загрози
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 27 лютого, відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. На засіданні обговорили роботу банківської системи під час війни.
Голова Комітету Данило Гетманцев запевнив, що банківські відділення будуть відчинені у безпечний час і в населених пунктах, де немає загрози.
Також обговорювалось питання зняття готівки у банкоматах.
"Перебої готівкою в банкоматах викликані вихідними, в понеділок вже можна буде зняти готівку", - запевнив Гетманцев.
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