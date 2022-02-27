Банківські відділення відкриватимуть для клієнтів, якщо не буде загрози, - Гетманцев

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 27 лютого, відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. На засіданні обговорили роботу банківської системи під час війни.



Голова Комітету Данило Гетманцев запевнив, що банківські відділення будуть відчинені у безпечний час і в населених пунктах, де немає загрози.



Також обговорювалось питання зняття готівки у банкоматах.



"Перебої готівкою в банкоматах викликані вихідними, в понеділок вже можна буде зняти готівку", - запевнив Гетманцев.

Нагадаємо, виплату пенсій та грошових допомог під час воєнного стану не скасовують.

За два дні на потреби армії через ПриватБанк переказали понад мільярд гривень.

У Приват 24 з'явилася можливість перерахувати кошти з "Бонус +" на потреби ЗСУ.

27 лютого Національний банк України на період дії воєнного стану спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів у разі проведення банками фінансових операцій, спрямованих на підтримку Збройних сил України.

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