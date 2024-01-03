Банкова хоче перекинути недолугий законопроєкт "колективної Безуглої" про мобілізацію на комітет Ради з нацбезпеки, - Геращенко
Стосовно законопроєкту про проведення мобілізації, автором якого є не прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а "колективна Безугла", є багато зауважень. Самі "слуги" заявили про інший поданий законопроєкт, так би мовити, компромісний
Про це розповіла народна депутатка України Ірина Геращенко в етері телеканалу "Еспресо".
"Від завтра Комітет з питань національної безпеки починає працювати як профільний комітет над цим законопроєктом. Думаю, кілька днів будуть тривати серйозні дискусії у закритому режимі із залученням представників військових і Уряду, аби вислухати всі позиції щодо планів мобілізації", - повідомила вона.
За її совами, мобілізація має базуватися на нашому стратегічному задумі та плані війни на 2024 рік.
"Тепер план влади, Банкової - перекинути все з цього недолугого закону "колективної Безуглої", який підписав Шмигаль на Комітет Нацбезпеки, який має зробити "компромісний законопроєкт". Але справа в тому, що в Комітеті нацбезпеки є та сама Безугла, це ще раз підтверджує тезу "Європейської солідарності", що цей законроєкт має вийти від Верховного Головнокомандувача", - зазначила Геращенко.
Сьогодні парламент не працює у відповідному режимі. В першій декаді січня починаються пленарні дні. Потрібно піднімати питання повноцінної роботи парламенту, пленарних тижнів та дня уряду в парламенті, зауважила нардепка.
"Ніколи в часи криз у жодній країні не було такого, що парламент засідає два пленарні дні на місяць. Це безумство, коли голова ВРУ не може організувати роботу ВРУ, маючи монобільшість. Ми не знаємо графіку роботи ВРУ, немає прозорості, ми не можемо дотиснути присутність журналістів та трансляцію", - додала вона.
- Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
- 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
- 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
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