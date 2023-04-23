"Барселона" перемогла "Атлетико" у чемпіонаті Іспанії
23 квітня у 22-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" переграла "Атлетико" з рахунком 1:0
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний гол на "Камп Ноу" на 44-й хвилині забив Ферран Торрес.
"Барселона" виграла 1:0, набрала 76 очок та продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю. "Атлетико" має 60 пунктів та йде другим. Між ними з 65 балами розташувався "Реал".
Чемпіонат Іспанії
30-й тур
23 квітня
"Барселона" - "Атлетико" 1:0
Гол: Торрес, 44
- 2 квітня у 30-му турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" переміг "Сельту".
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