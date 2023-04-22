"Реал" впевнено переміг "Сельту" в чемпіонаті Іспанії
У 30-му турі чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" переміг "Сельту"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 2:0. У ворота "Сельти" забили Марко Асенсіо та Едер Мілітан. Український голкіпер Андрій Лунін провів матч на лавці запасних.
У турнірній таблиці Ла Ліги "Реал" займає другу позицію і відстає від "Барселони" на 8 очок, але у каталонців один матч у запасі.
"Сельта" йде в середині турнірної таблиці чемпіонату Іспанії - на 12-й сходинці. До зони вильоту 8 очок.
Ла Ліга
30-й тур
22 квітня
"Реал" - "Сельта" 2:0
Голи: Асенсіо, 42, Мілітан, 48
- 22 квітня у 30-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" мінімально програла "Вальядоліду".
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