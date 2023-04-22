"Реал" впевнено переміг "Сельту" в чемпіонаті Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Реала" з рахунком 2:0. У ворота "Сельти" забили Марко Асенсіо та Едер Мілітан. Український голкіпер Андрій Лунін провів матч на лавці запасних.

У турнірній таблиці Ла Ліги "Реал" займає другу позицію і відстає від "Барселони" на 8 очок, але у каталонців один матч у запасі.

"Сельта" йде в середині турнірної таблиці чемпіонату Іспанії - на 12-й сходинці. До зони вильоту 8 очок.

Ла Ліга

30-й тур

22 квітня

"Реал" - "Сельта" 2:0

Голи: Асенсіо, 42, Мілітан, 48