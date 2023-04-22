"Жирона" Циганкова поступилась "Вальядоліду" і закінчила безпрограшну серію у Ла Лізі
У 30-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" мінімально програла "Вальядоліду"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Вальядоліда" з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота "Жирони" був забитий на 24-й хвилині, відзначився Мончу.
Українець Віктор Циганков вийшов на поле з перших хвилин і зіграв увесь матч, але результативними діями так і не відзначився.
У турнірній таблиці "Жирона" займає десяту позицію і відстає від єврокубкової зони на 10 очок.
"Вальядолід" відірвався від зони вильоту на 7 очок і посідає 14 сходинку.
До сьогоднішнього матчу у "Жирони" була безпрограшна серія з 4-х матчів.
Ла Ліга
30-й тур
22 квітня
"Вальядолід" - "Жирона" 1:0
Гол: Мончу, 24
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