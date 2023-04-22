"Жирона" Циганкова поступилась "Вальядоліду" і закінчила безпрограшну серію у Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Вальядоліда" з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота "Жирони" був забитий на 24-й хвилині, відзначився Мончу.

Українець Віктор Циганков вийшов на поле з перших хвилин і зіграв увесь матч, але результативними діями так і не відзначився.

У турнірній таблиці "Жирона" займає десяту позицію і відстає від єврокубкової зони на 10 очок.

"Вальядолід" відірвався від зони вильоту на 7 очок і посідає 14 сходинку.

До сьогоднішнього матчу у "Жирони" була безпрограшна серія з 4-х матчів.

Ла Ліга

30-й тур

22 квітня

"Вальядолід" - "Жирона" 1:0

Гол: Мончу, 24